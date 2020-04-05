Багдад, , 08:55 — REGNUM Военнослужащие международной коалиции, возглавляемой США, покинули иракскую авиабазу «Аль-Такаддум». Об этом 4 апреля сообщил представитель коалиции на официальной странице в Twitter.

По его словам, на военной базе прошла торжественная церемония передачи военным Ирака собственности на сумма в $3 млн 500 тыс.

Представитель коалиции отметил, что вывод войск является запланированным и не связан с нападениями на базу шиитских ополченцев.

Напомним, международная коалиция, возглавляемая США, вела борьбу в Ираке с боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако столкновения с шиитскими ополченцами, а также убийство иранского генерала Касема Сулеймани вызывало все больше раздражения со стороны иракского правительства.

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