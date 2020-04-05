Сеул, , 08:48 — REGNUM 4 апреля над Корейским полуостровом был замечен американских самолёт разведчик. Об этом сообщает KBS со ссылкой на отслеживающий активность военной авиации сервис Aircraft Spots.

Согласно опубликованным данным, крупный стратегический разведывательный самолёт Boeing RC-135W был замечен над столичным регионом и провинцией Канвондо.

Эксперты предполагают, что данный полёт плановый, либо был совершён для отслеживания признаков возможных новых запусков со стороны КНДР.

Напомним, что данная модель самолёта-разведчика была замечена над Корейским полуостровом 29 и 31 марта.

Boeing RC-135W — самолет радиоэлектронной разведки, стоящий на вооружении Военно-воздушных сил (ВВС) США. Самолет предназначен для стратегической радиоэлектронной разведки, радиоперехвата, отслеживания активности сухопутных, морских и воздушных сил.