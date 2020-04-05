Киев, , 08:41 — REGNUM Министерства здравоохранения и культуры Украины выпустили рекомендации по борьбе с коронавирусом на всех языках «национальных меньшинств» Украины, кроме русского. Об этом сообщила пресс-служба минздрава Украины 3 апреля на официальной странице в социальной сети Facebook.

«Коммуникационная команда «Коронавирус_инфо» адаптировала базовые рекомендации касательно предупредительных мер на языках национальных меньшинств, которые проживают на территории страны», — сказано в сообщении.

В данный момент материалы доступны на польском, крымско-татарском, венгерском и румынском языках. Выйдет ли пособие на русском языке, в министерстве не уточнили.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский продолжает реализовывать политику своего предшественника Петра Порошенко по дискриминации русского языка и игнорированию потребностей русскоязычных граждан Украины.

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