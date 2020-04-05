Париж, , 08:02 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон осудил нападение на людей в центре города Романс-сюр-Изер, в результате которого двое человек погибли и пятеро получили ранения, сообщает Le Figaro.

«Весь свет будет пролит на этот отвратительный поступок», — заверил президент Франции.

«Я думаю о жертвах нападения, раненых и их семьях. Весь свет будет пролит на этот отвратительный акт, который оплакивает наша страна, сильно пострадавшая в последние недели», — написал глава государства в своем аккаунте в Twitter.

Напоминаем, что 4 апреля 2020 года 33-летний мужчина напал с ножом на прохожих в городе Романс-сюр-Изер во французском департаменте Дром. Подозреваемый в этом нападении был арестован полицией и взят под стражу. Этот человек, выходец из Судана, получил убежище во Франции.

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