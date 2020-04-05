Киев, , 06:57 — REGNUM Стремление президента Украины Владимира Зеленского скорее открыть рынок земли свидетельствует о том, что он запуган и находится в состоянии паники, заявил 4 апреля директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии политолог Михаил Погребинский, в эфире телеканала NewsOne.

«Почему-то, зачем-то президенту потребовалось очень срочно проголосовать за этот закон, — сказал политолог. — Он говорит, что «надо уйти от угрозы дефолта» и так далее. Я считаю, такое поведение президента свидетельствует о том, что он находится в состоянии паники».

По словам Погребинского, украинский президент запуган извне, поэтому в сложившейся ситуации он ведёт себя нерационально.

Напомним, закон о рынке земли на Украине принят Верховной радой в ночь на 31 марта 2020 года. За закон почти в полном составе проголосовали депутаты фракции «Слуга народа» — президентской партии, — а сам Зеленский настаивал на скорейшем принятии документа.

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