Луганск, 5 апреля 2020, 06:31 — REGNUM Военнослужащие Народной милиции ЛНР погибли во время атаки украинских силовиков. Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
»…От множественных осколочных ранений погибли два военнослужащих Народной милиции ЛНР», — сообщает источник. Обстрел велся в районе поселка городского типа Калиново.
Напомним, территории ЛНР и ДНР продолжают регулярно обстреливаться украинскими силовиками невзирая на периодически объявляемые перемирия.