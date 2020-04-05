Лондон, , 02:32 — REGNUM Новым лидером Лейбористской партии Великобритании был избран Кир Стармер по результатам внутрипартийных выборов, сообщает Financial Times.

Сообщается, что Стармер получил 56% голосов однопартийцев, обогнав своего конкурента Ребекку Лонг Бэйли. Ей удалось получить поддержку лишь 28% лейбористов.

После избрания Стармер пообещал конструктивно вести диалог с правительством и не участвовать в работе оппозиции «ради оппозиции». Он добавил, что во время борьбы с эпидемией коронавируса нового типа в Великобритании Лейбористская партия выступит в поддержку правильных шагов правительства.

Отметим, что Кир Стармер сменил на посту главы Лейбористской партии Джереми Корбина. Корбин, после проигрыша на парламентских выборах в 2019 году, заявил о своем желании оставить лидерство в партии.