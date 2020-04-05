Вашингтон, , 02:29 — REGNUM Президент США Дональд Трамп выразил недоумение в связи с существованием Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК) во время брифинга в Белом доме. Трансляция велась на странице администрации президента в Twitter.

«Я всю жизнь выступал против ОПЕК, потому что, что это такое? Это незаконная (структура), можете называть ее картелем, можете называть ее монополией», — сказал Трамп.

Он добавил, что ОПЕК и принимаемые ей решения являются несправедливыми по отношению к США.

Американский лидер добавил также, что будет готов ввести пошлины на импортируемую нефть для защиты «десятков тысяч рабочих мест в США», если того потребуют обстоятельства.

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