Вашингтон, 5 апреля 2020, 02:29 — REGNUM Президент США Дональд Трамп выразил недоумение в связи с существованием Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК) во время брифинга в Белом доме. Трансляция велась на странице администрации президента в Twitter.
«Я всю жизнь выступал против ОПЕК, потому что, что это такое? Это незаконная (структура), можете называть ее картелем, можете называть ее монополией», — сказал Трамп.
Он добавил, что ОПЕК и принимаемые ей решения являются несправедливыми по отношению к США.
Американский лидер добавил также, что будет готов ввести пошлины на импортируемую нефть для защиты «десятков тысяч рабочих мест в США», если того потребуют обстоятельства.
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