Приштина, , 10:38 — REGNUM Президент самопровозглашенного Косово Хашим Тачи провел ряд консультаций с лидерами политических партий республики, целью которых должно было стать рассмотрение возможностей создания нового правительства после вынесения вотума недоверия премьер-министру Альбину Курти в обход выборов — проведение которых в условиях коронавируса представляется абсурдным. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Флаг Косово Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным журналистов, первым Тачи побеседовал с самим Курти, ныне и.о. премьер-министра и главой партии «Движение за самоопределение».

Хашим Тачи Moerk MSC

Позиция Курти ясна, отмечают сотрудники СМИ, он намерен оставаться у власти до проведения досрочных выборов и выступает против создания какого-либо переходного правительства, называя подобное «антиконституционным».

Однако сразу после встречи с Курти Тачи направил ему письмо, в котором потребовал от него от лица своей партии (как партии, занявшей первое место на выборах) представить имя нового кандидата на пост премьер-министра. Подобное решение соответствует конституции края, однако в «Самоопределении» его назвали неприемлемым.

Альбин Курти AgronBeqiri

В соответствии с конституцией самопровозглашенного Косово представитель никакой другой партии, кроме партии занявшей первое место на выборах (каковой является «Движение за самоопределение») не может получить мандат на формирование правительства — будь то правительство народного единства или какое-либо другое.

Срок подачи ответа на запрос президента о выставлении нового кандидата на пост премьер-министра нигде не прописан, а потому продолжение пребывания Курти у власти до окончания пандемии представляется наиболее вероятным исходом событий. Однако существует вероятность того, что глава Косово Хашим Тами обратится в Конституционный суд за разъяснением, что в теории может позволить ему передать мандат на формирование другой партии — хотя бы бывшим партнерам «Самоопределения» по правящей коалиции из «Демократической лиги Косово».

Читайте ранее в этом сюжете: Министр юстиции Косово обвинила активистов ПДК в клевете