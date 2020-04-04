Вашингтон, , 20:32 — REGNUM Власти США в рамках мер по борьбе с последствиями распространения новой коронавирусной инфекции могут выделить финансовые средства для поддержки малого бизнеса. Об этом сообщил 4 апреля глава Белого дома США Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter.

Трамп написал, что если финансовые средства в рамках пакета стимулирующих экономику мер закончатся, он лично готов запросить Конгресс США о выделении новых кредитов для поддержки малого бизнеса.

Как передавало ИА REGNUM, 3 апреля глава минфина США Стивен Мнучин на брифинге заявил, что выплаты финансовой помощи гражданам США в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавирусной инфекции, начнутся через две недели.

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