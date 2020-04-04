Москва, , 20:17 — REGNUM В правительстве России обсуждается вопрос о прямой поддержке малому бизнесу. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

«У нас, конечно, такие дискуссии (о прямых субсидиях малому бизнесу) идут. Меры очень дорогие, но точки в этих дискуссиях не поставлены», — цитирует «Интерфакс» слова Решетникова, сказанные в ходе разговора с главой бизнес-школы «Сколково» Андреем Шароновым.

Министр экономического развития РФ также предположил, что в ближайшем будущем возможно перераспределение бюджетных расходов. Однако, на данном этапе необходимо расходы не сокращать, а переориентировать.

«Но бюджетные расходы — это будет тем якорем, который в том числе будет держать экономику. <…> Нам очень важно, чтобы бюджетный спрос сейчас, вот в это непростое время, как раз поддерживался и как раз в то время, когда накопленные резервы как никогда кстати», — отметил Решетников.

Напомним, ранее Решетников в ходе брифинга сообщил, что на сегодняшний момент основной задачей всех антикризисных действий правительства является сохранение занятости и поддержка малых и средних предприятий в пострадавших отраслях, которым будет дана отсрочка уплаты налогов и сборов.

Также разработана система переноса платежей по кредитам, уточнены правила всех действующих программ по рефинансированию бизнеса, существенно, в два раза, снижены страховые взносы для всех без исключения предприятий малого и среднего бизнеса, с 30 до 15%, а также предоставлена отсрочка по арендным платежам.

«На сегодняшний момент такие предложения обсуждаются в правительстве, и в ближайшее время решение будет принято», — подытожил глава ведомства.

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