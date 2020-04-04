Нью-Йорк, США, , 20:06 — REGNUM Власти Китая отправили в штат Нью-Йорк безвозмездно тысячу аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом, как передает CNN, сообщил 4 апреля губернатор штата Эндрю Куомо на пресс-конференции.

По его словам, партия гуманитарной помощи в ближайшее время будет доставлена в международный аэропорт имени Джона Кеннеди.

«Это большое дело», — сказал Куомо.

Как передавало ИА REGNUM, ранее губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо на брифинге для прессы сообщил, что количество выявленных случаев заражения коронавирусом в штате превысило отметку в 113 тыс. человек.

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