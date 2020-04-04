Москва, 4 апреля 2020, 19:52 — REGNUM Финансовые средства, выделенные правительством Российской Федерации на оказание помощи гражданам страны за рубежом, получил МИД РФ. Об этом сообщила 4 апреля официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова агентству ТАСС.

Мария Захарова
Мария Захарова
Mid.ru

По ее словам, находящимся на территориях иностранных государств гражданам РФ, не имеющим возможности вернуться на родину в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, будут направлены деньги в ближайшее время.

«Деньги … поступили на счет МИД», — заявила Захарова.

Как передавало ИА REGNUM, 3 апреля оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил, что правительство РФ выделило МИД РФ около 500 млн рублей на оплату проживания за рубежом российских граждан, которые не смогли вернуться на родину из-за пандемии коронавируса.

Читайте также: Правительство выделит 500 млн рублей на помощь гражданам России за границей