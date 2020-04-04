Москва, , 19:52 — REGNUM Финансовые средства, выделенные правительством Российской Федерации на оказание помощи гражданам страны за рубежом, получил МИД РФ. Об этом сообщила 4 апреля официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова агентству ТАСС.

Мария Захарова Mid.ru

По ее словам, находящимся на территориях иностранных государств гражданам РФ, не имеющим возможности вернуться на родину в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, будут направлены деньги в ближайшее время.

«Деньги … поступили на счет МИД», — заявила Захарова.

Как передавало ИА REGNUM, 3 апреля оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил, что правительство РФ выделило МИД РФ около 500 млн рублей на оплату проживания за рубежом российских граждан, которые не смогли вернуться на родину из-за пандемии коронавируса.

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