Санкт-Петербург, , 19:16 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе телефонного разговора 4 апреля рассказал президенту России Владимиру Путину о мерах, предпринимаемых в Северной столице для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Александр Беглов Иван Шилов © ИА REGNUM

В частности, губернатор доложил главе государства о выполнении его поручения по оказанию городу помощи в мобилизации ресурсов для отражения угрозы эпидемии.

В рамках этих мер правительство России перечислило 3 млрд 533 млн рублей на оснащение медоборудованием коек в городских больницах для оказания помощи больным с COVID-19.

«Губернатор сообщил, что сейчас в городе уже имеется 2644 койки для приема заболевших коронавирусом. К 25 апреля будет развернуто еще 2767 коек», — говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

По требованию Минздрава, 70% развернутых коек должны быть оснащены кислородом, а 50% — аппаратом искусственной вентиляции легких и кардиомонитором.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге за последние сутки официально подтверждено 15 новых случаев заражения COVID-19. Общее количество случаев коронавирусной инфекции в Петербурге составляет 171. Два человека скончались. Выздоровели 28 человек.

В клинической инфекционной больнице им. С. П. Боткина на лечении с подтверждённым диагнозом COVID-19 находится 99 человек.

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