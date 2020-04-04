Москва, , 19:07 — REGNUM Из Китая в Российскую Федерацию в апреле — начале мая будут поставлены две партии медицинских масок и защитных костюмов типа Tyvek. Об этом, как передает ТАСС, заявил замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев в ходе заседания внутреннего штаба в министерстве.

По его словам, Россия и Китай заключили два контракта на поставку еще 80 млн медицинских масок и 1 млн 50 тыс. штук защитных костюмов.

Как передавало ИА REGNUM, 23 марта в Минобороны РФ сообщили, что борт ВКС РФ Ан-124 доставил из Китая 25,5 млн защитных масок. По данным военного ведомства, маски отправили в регионы страны с помощью волонтерского движения и федеральных органов, в том числе ФСБ, ФТС и МВД.

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