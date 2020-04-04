Нью-Дели, , 18:35 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Об этом 4 апреля сообщил индийский премьер-министр на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

«Был обширный телефонный разговор с президентом Трампом. Мы провели хорошую дискуссию и договорились развернуть все силы индийско-американского партнёрства для борьбы с COVID-19», — говорится в сообщении.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по состоянию на 3 апреля в Индии зарегистрировано 1 965 случаев заражения коронавирусом, из них 50 больных скончались, в США общее число случаев заражения — 213 600, из них 4 793 — с летальным исходом.

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