Приштина, , 18:34 — REGNUM Министр юстиции самопровозглашенного Косово Альбулена Хаджиу 3 апреля обвинила активистов Демократической партии Косово (ПДК) в клевете.

На своей странице в социальной сети Facebook Хаджиу опубликовала гуляющее по интернету изображение, на котором проведено сравнение затрат Хаджиу и её предшественника Абелярда Тахири за первые два месяца пребывания на посту. По словам Хаджиу, данное изображение распространяется сторонниками ПДК и является клеветническим (согласно данным на изображении, за первые два месяца пребывания Хаджиу на посту расходы министерства были в четыре раза выше, чем при Тахири).

«Приведенные данные являются клеветой и в начале будущей недели Абелярду будут опубликованы махинации и затраты, сделанные им на посту министра, а также сравнение с моими затратами», — отметила она.

Хаджиу пообещала в ближайшее время опубликовать материалы о противозаконных махинациях Тахири, совершенных им в период пребывания на посту министра юстиции.

Абелярд Тахири является сторонником Демократической партии Косово, основателем которой является президент Косово Хашим Тачи.

Читайте ранее в этом сюжете: Оппозиция Косово требует, чтобы Запад осудил политику правительства Курти