Киев, , 18:15 — REGNUM Жители Украины, несмотря на вспышку коронавируса, обеспечены продовольствием. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на традиционном селекторном совещании по борьбе с распространением коронавируса.

«Украинцы обеспечены продовольствием, недостатка не будет, — отметил Зеленский, заявление которого обнародовано на сайте главы государства. — Пока необходимости в дополнительных ограничениях экспорта нет».

Как передавало ИА REGNUM, 4 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения Украины сообщили, что за сутки на Украине число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом увеличилось на 154 человека, а общая численность заболевших по стране на текущий момент — 1096 человек.

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