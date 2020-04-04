Вашингтон, , 18:07 — REGNUM Российская компания, предоставившая Соединенным Штатам аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), была в санкционном списке. Об этом 4 апреля сообщает The Independent.

По данным журналистов, российская компания находится в санкционном списке с 2014 года, данный факт запрещает ей деловые отношения на территории США, тем не менее поставка оборудования было согласована во время разговора главы Белого дома Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, серьезно ударила по всему международному сообществу. В США коронавирусом заразились уже более 278 тыс. человек.

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