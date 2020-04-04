Москва, , 18:04 — REGNUM Найти компромисс между жёсткостью мер, предпринимаемых в борьбе с угрозой коронавируса и поддержкой экономики в регионах, призвала 4 апреля в ходе брифинга замглавы правительства РФ Татьяна Голикова.

Голикова отметила, что каждому руководителю региона либо муниципалитета следует проанализировать эпидемиологическую ситуацию, сложившуюся в регионе и на основе этого найти разумный компромисс между жёсткостью предпринимаемых ограничительных мер и поддержкой экономической жизни в отдельном регионе страны.

По словам заместителя главы правительства РФ, президент России Владимир Путин предоставил региональным властям дополнительные полномочия, исходя из соображений, что ограничительные меры всегда проще ввести на территории отдельного муниципалитета в регионе, чтобы при этом остальная территория могла поддерживать экономическую жизнь.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сумме, которую правительство РФ выделило на премии медицинскому персоналу, занятому борьбой с угрозой эпидемии коронавируса в регионах.

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