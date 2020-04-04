Приштина, , 17:08 — REGNUM Заместитель председателя парламента самопровозглашенного Косово из рядов Демократической партии Косово (ПДК) — ныне самой крупной партии края, не принимающей участие в работе правительства — Мемли Красничи 3 апреля обратился к посольству Великобритании в Приштине с требованием прокомментировать решение исполняющего обязанности премьер-министра Косово Альбина Курти.

На своей странице в социальной сети Twitter Красничи выступил против назначения видных представителей членов партии Курти «Движение за самоопределение» на руководящие посты государственных предприятий, прежнее руководство которых было отправлено в отставку за растрату и неэффективное управление.

«Замечательно! Было бы кстати, если бы прокомментировали противозаконное назначение получившим вотум недоверия правительством некомпетентных партийных активистов на посты в директораты многих государственных предприятий», — говорится в заявлении Красничи.

Представители ПДК обратились с похожими запросами также к посольствам Германии. Франции и к главе миссии ЕС в крае Наталье Апостоловой.

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