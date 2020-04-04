Рига, , 16:36 — REGNUM Пандемия Covid-19 вынудила латвийский Сейм в срочном порядке принять поправки подготовленные Министерство юстиции к законам о неплатёжеспособности и правовой защите на время действия режима ЧС, пишет портал nra.lv.

Согласно поправкам в план процедуры правовой защиты предприятия на период действия ЧС, а также в течение шести месяцев по его окончанию, можно мотивированно вносить изменения, и продлить срок его действия до четырёх, вместо предусмотренных законом двух лет.

У лица проходящего процедуру банкротство появилась возможность отложить выполнение утверждённого графика платежей на весь период действия ЧС и получить каникулы на шесть месяцев по его окончанию

Установлено, что в период с 1 апреля по 1 сентября 2020 штрафные санкции по гражданской ответственности лиц не могут превышать 6% в год. На период с 12 марта по 1 июля для всех кредиторов введена отсрочка по истекающим срокам давности, которая учитывается при последующей подаче исков и заявлений в суд.

С 13 марта по 14 апреля решением правительства из-за пандемии Covid-19 в ЛР введен режим Чрезвычайной Ситуации. Отменены занятия в школах, спортивных секциях. Запрещены массовые мероприятия, которые собирают более 50 человек. Изменён график работы общественного транспорта и правила торговли в магазинах. Закрыты границы Латвии и других стран ЕС для пассажирских перевозок. Эти меры негативно сказались на экономическом положении в стране.