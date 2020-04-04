4 апреля 2020 | Время чтения 5 мин

Снос памятника маршалу Коневу в Праге – это повод поговорить не о них (тут всё понятно), а о нас. Они таковы, потому что таковы мы. Коммунизм был лишь ширмой, которой Запад на самом деле прикрывал борьбу с Россией. Это мы по наивности верили в идеологию, надеясь после убийства СССР породниться с Западом, а Запад всегда понимал, что миром правит география. Любая мобилизующая идеология, исходящая от геополитического врага, опасна. Нам бы такую бдительность.

Александр Халдей, , 15:58 — REGNUM Да, через 30 лет после смерти мировой системы социализма памятник маршалу Коневу воспринимается не как пропаганда социализма, а как пропаганда России. Именно потому какая-то мелкая местная чиновничья душа в Праге, у которой ещё старик-папа был завербован соросовскими структурами, снесла его и получила награду от США и НАТО. Невзирая на протесты населения и прочие мелочи.

Ленин Иван Шилов © ИА REGNUM

Снос памятника маршалу Коневу в Праге — это повод поговорить не о них (тут всё понятно), а о нас. Они таковы, потому что таковы мы. Коммунизм был лишь ширмой, которой Запад на самом деле прикрывал борьбу с Россией. Это мы по наивности верили в идеологию, надеясь после убийства СССР породниться с Западом, а Запад всегда понимал, что миром правит география. Любая мобилизующая идеология, исходящая от геополитического врага, опасна. Нам бы такую бдительность.

И верно, с какой стати у нас навязчиво празднуют Хеллоуины? Почему из школ не увольняют учителей за принуждение школьников к этому совершенно чужому празднику? Почему не наказывают мэров городов, где в магазинах торгуют атрибутами Хеллоуина, а в школах проводят целые гуляния? Не потому ли, что элита сама живёт на две страны и празднует все эти вражеские праздники как свои?

Больше того, не потому ли они это навязывают России, что тем самым посылают знак её врагам о том, что они — свои? А ведь на местах очень чутко умеют ловить тайные желания элиты и умеют понять, какое поведение будет вознаграждено продвижением по службе и депутатскими полномочиями.

В элиту лезут предатели, совершенно такие же, как и те, что в Праге снесли памятник И.С.Коневу. Для них Конев такой же враг, как и для тех, в Праге, что памятник ломали. И в провинциях эту «линию партии» по привычке подхватывают и наперегонки внедряют.

Национализация элиты — это важно. Но сначала надо перестать подмигивать Западу за спиной народа. Надо перестать маскировать Мавзолей, к подножию которого наши деды бросали знамёна поверженного Рейха. Можно не взбираться на его трибуну, оставаясь внизу, но один раз просто не закрывать его позорными декорациями. Это будет знак огромной силы как раз тем, кто такие памятники ломает.

Надо один раз показательно надавать по шее губернатору, в регионе которого отмечены случаи празднования Дня независимости США и Хеллоуина. А уж губернатор сам разнесёт оплеухи всем мэрам, а те передадут дальше по цепочке в местные ГОРОНО и торговые сети. Да так, что все запомнят на всю жизнь и детям завещают.

С чего начинается Родина — с картинки в твоем Букваре. А национализация элиты начинается с запрета праздновать чужие праздники. Потом сюда можно и закрытие офшоров добавлять. Но если офшорным запретам не предшествовала национализация культуры, никакие прочие попытки вернуть элиту на Родину не сработают. И будут там сносить памятники нашим солдатам не потому, что в них видят угрозу реставрации социализма, а потому, что здесь у них союзники. Даже подражатели.

Помню для одного моего товарища было шоком, когда одна семья из научной интеллигенции, родители одного из членов которой были из НКВД, хвастали гитлеровским столовым фарфором, который отец вывез из Германии после победы. Мы тогда уже начали проигрывать. И только потом настали Хельсинки и перестройка.

Памятники сносят в Европе потому, что видят в них не советских, а русских. Для них это русские солдаты, не по национальности, а по стране происхождения. За ними Россия. Та, что самим российским элитам не дорога, которой они стыдится и которой тяготятся.

Позиция возмущения действиями бывших союзников лицемерна до тех пор, пока половина нашего политического класса живёт на две-три страны и всеми силами препятствует президенту устранить это ненормальное положение. Они что угодно сделают, чтобы их не трогали — и в церквях все праздники простоят, и речи гневные про Запад произнесут, и проголосуют как приказано, и в Бессмертном полку в первых рядах перед видеокамерами пройдут.

Если теперь «линия партии» такова, они будут колебаться вместе с ней. Но после официальных мероприятий вечером в тот же день сядут в самолёт и улетят в Лондон, Париж или Цюрих к семьям, отдыхать от «тяжёлой работы».

Восточная Европа — это Междуцарствие, территория лимитрофов и вассалов. Они облизывают тех, кто сейчас к ним пришёл в силе и ставит их в то положение, которое ему нужно. Такова вся история Европы, там все Средние века постоянно захватывали и делили замки и королевства. Чехия с давних пор подчинена Германии и никогда не была суверенным государством. Потом там правила Россия, но не смогла укорениться. Теперь там правит Америка.

Обижаться на лимитрофов нельзя, такова их природа. Ни одна империя не может удержать смыслы там, откуда уходит её армия. После предательства Горбачёва памятник Коневу в Праге был обречён, как и все памятники советской эпохи за пределами России. Да и в России не всё с памятниками благополучно.

Разве здесь не ставят памятники Солженицыну и Колчаку, Маннергейму и Деникину, при этом жёстко блокируя памятники Сталину? После всей этой многовекторности грустить по памятнику Коневу — это как язычнику грустить по сносу Храма Христа Спасителя. Или лицемерие, или глупость. Тут или Конев, или Колчак. Совмещать эти две ценности, как гений и злодейство, невозможно.

Нашей элите давно пора определиться с окопом. Каким богам она молится? Какие персонажи для неё герои? Насилу с Власовым определились, так не пора ли продолжить ревизию ценностей? Иначе пока мы прячем под фанерой один из главных символов Победы и меняем красный флаг с серпом и молотом на георгиевскую ленту, наши памятники в Европе будут продолжать сносить, и никто наших вздохов не услышит.

Если нам стыдно от нашей истории, то почему Запад должен ею дорожить? К нам относятся точно так, как мы сами к себе относимся, и чтобы требовать уважения к себе, надо самому начать себя уважать. Тогда и наши памятники за рубежом трогать поостерегутся.