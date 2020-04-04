Москва, , 15:45 — REGNUM Российская Федерация будет внимательно следить за эффективностью военной операции Европейского союза «Ирини» в Средиземном море на фоне эскалации конфликта в Ливии. Об этом сообщила сегодня, 4 апреля, пресс-служба министерства иностранных дел России.

«Будем внимательно наблюдать за тем, насколько результативной станет «Ирини», в особенности на фоне эскалации конфликта в Ливии и сообщений о росте числа нарушений оружейного эмбарго ООН», — сказано в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

При этом на Смоленской площади напомнили, что предыдущая военная операция ЕС в Ливии — «София» показала свою крайне низкую результативность.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года Совет Безопасности ООН проголосовал за продление запрета на поставки оружия в Ливию. Евросоюз организовал военную миссию «София», которая должна была проконтролировать выполнение этой резолюции. Но продажа оружия в Ливию продолжалась.