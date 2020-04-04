Скопье, , 15:47 — REGNUM Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче обвинил главу самой крупной оппозиционной партии страны ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) Християна Мицкоски в распространении паники 4 апреля.

На своей странице в социальной сети Twitter Филипче обвинил Мицкоски в осознанной лжи относительно количества тестов на коронавирус в стране и распространении паники:

«Я удивляюсь тому, с какой легкостью Христиан Мицкоски обманывает общественность, заявляя, что имеющихся у нас тестов хватит всего на один день. Напрасно мы боремся с фальшивыми и ложными новостями, если глава самой крупной оппозиционной оппозиционной партии страны осознанно вводит граждан в заблуждение и создает панику», — заявил министр.

3 апреля Мицкоски заявил, что по имеющейся у него информации министерство здравоохранения располагает менее чем сотней тестов на коронавирус.

Напомним, Северная Македония расширила тестирование на коронавирус после поступления новых тестов из Китая. В настоящий момент в Северной Македонии проведено самое большое количество тестов на коронавирус на Западных Балканах.

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