Белград, , 15:29 — REGNUM Глава рабочего кабинета министра иностранных дел и диаспоры Косово Крешник Ахмети сообщил, что Сербия продолжает блокировать на границе грузовые автомобили, прибывающие из Косово. Об этом политик 2 апреля заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

«Сербия продолжает блокаду торговых грузовиков, прибывающих из Республики Косово. Помимо грузовых автомобилей косовского происхождения, Сербия блокирует и грузовые автомобили из других стран, которые используют территорию Республики для транзита товаров», — заявил Ахмети.

Поводом к данному заявлению стал отказ сербских властей пропустить на свою территорию грузовой автомобиль из Чехии, прибывший из Косово.

Косовский политик подчеркнул, что подобная блокада является нарушением региональных соглашений, равноправными участниками которых стали все государства региона Западные Балканы, в том числе и частично признанное Косово.

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Напомним, в связи с подобной практикой сербских властей правительство Косово приняло решение о применении режима взаимности в отношениях с Сербией и Боснией и Герцеговиной после отмены пошлины 100% на сербские товары.

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