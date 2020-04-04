Киев, 4 апреля 2020, 15:09 — REGNUM На Украине умер бывший министр образования и науки, доктор физико-математических наук и бывший ректор Львовского национального университета Иван Вакарчук, отец депутата Рады, украинского исполнителя и лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука. Об этом 4 апреля на своей странице в социальной сети Facebook сообщил Святослав Вакарчук.
Политик отметил, что учитывая ограничения в связи с введенным в стране карантином по коронавирусу, прощание с умершим будет носить частный характер.
Напомним, Иван Вакарчук занимал должность министра образования и науки Украины с 2010 по 2013 годы. Ранее, с 1990 по 2007 годы Вакарчук был ректором Львовского национального университета имени Ивана Франка.