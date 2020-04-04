Москва, , 14:45 — REGNUM ВЦИОМ фиксирует рост одобрения деятельности госинститутов, в частности, вырос рейтинг Госдумы и Совфеда, следует из данных исследования.

В марте 2020 года зафиксирован рост одобрения деятельности Государственной думы с 35,1% (февраль 2020 года) до 44,8%. Доля негативных оценок при этом снизилась. Таким образом, рост одобрения за месяц составил 9,7 процентных пункта.

Одновременно вырос и рейтинг Совфеда 41,2% (февраль 2020 года) до 47,8%. Также отмечается снижение доли негативных оценок. В целом, рост одобрения за месяц составил6,6 процентных пункта.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин проинформировал парламентариев о том, что президент РФ Владимир Путин поблагодарил депутатов за оперативное рассмотрение законопроектов по мерам поддержки населения и бизнеса в рамках борьбы с коронавирусом.

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