Ашхабад, , 14:50 — REGNUM 3 апреля президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в формате видеоконференции провел расширенное заседание правительства, на котором президент республики распорядился подготовить предложения по пересмотру государственного бюджета и бюджетных расходов, предоставив их на рассмотрение кабинета министров. Об этом 4 апреля сообщает ежедневная газета «Нейтральный Туркменистан».

Лидер Туркмении дал распоряжение разработать оперативные и среднесрочные меры для снижения негативного влияния на предпринимательскую деятельность в связи с влиянием на мировую экономику пандемии коронавируса.

Также президент Туркмении дал указание расширить программу кредитования малого и среднего бизнеса, составить список предприятий, которым нужны льготы по отсрочке выплаты налогов и задолженности по кредитам.

В связи с прекращением авиасообщения и сокращением грузопотоков из-за угрозы распространения нового коронавируса, вице-премьеру республики вместе с заместителем председателя Кабинета министров Гадыргельды Мушшиковым поручено проанализировать ситуацию, которая может возникнуть до конца года. В связи с этим поручено подготовить предложения относительно мер по отсрочке выплат агентствами транспортной отрасли налогов и кредитов, а также в целом по поддержке отрасли.

Бердымухамедов также дал указания относительно мер поддержки предпринимательского сектора, отметив, что должны быть приняты меры, направленные не только на недопущение сокращения количества рабочих мест, но и на увеличение возможности трудоустройства в данном секторе экономики.

Несмотря на сложившуюся в мировой экономике ситуацию в связи с пандемией COVID-19, лидер Туркмении поручил вице-премьеру Шамухаммету Дурдылыеву пересмотреть планы по строительству «новостроек», сдача в эксплуатацию которых была намечена в год юбилея нейтралитета Туркмении и «отобрать самые необходимые объекты социально-бытового назначения».

Вместе с тем Бердымухамедов подчеркнул необходимость продолжения строительства энергетического кольца внутри страны, а также электро и коммуникационной системы Туркмения-Афганистан-Пакистан.

Также было дано указание внимательно отслеживать эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу за границей и в случае необходимости корректировать ограничительные меры.

Министерству иностранных дел глава республики поручил с должным вниманием относиться к обращениям граждан, которые остались за границей о оказывать им необходимую помощь.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Туркмении открыло «горячую линию» по вопросам вируса COVID-19.