Москва, , 04:35 — REGNUM Эпидемия COVID-19 решительно сократила человеческие контакты лицом к лицу, что создало огромные трудности для привычного образа экономики нашей цивилизации. Может ли в данной ситуации помочь решительное усиление цифровизации и в каких областях стоит ее применять в первую очередь, рассуждает автор ИА REGNUM Марат Шибутов.

Цифровые технологии Иван Шилов © ИА REGNUM

Для того, чтобы иметь надежный план действий, требуется четкое понимание обстановки, а в современном мире оно обеспечивается надежной и развитой телекоммуникацией. Госучреждения, исполнительные структуры, население — все должны быть связаны надежно и бесперебойно. Причем там, где нельзя пока что, по экономическим соображениям, протянуть кабель, там необходимо максимально расширить покрытие мобильной связи.

Для стран ЕАЭС с их огромными пространствами эта стратегия может стать особенно ценной, но информацию мало собрать — ее надо хранить и обрабатывать. Значит, понадобится и развитие дата-центров, расположенных не за рубежом, а физически находящихся внутри страны. При наличии такой структуры цифровое государство из благого пожелания способно превратиться в четко работающую систему приема, обработки и реакции на сигналы «с поля», — что в условиях, подобных нынешним, может означать и своевременную помощь, и просто обеспечение повседневных потребностей населения. От которого, в свою очередь, потребуется повышение цифровой грамотности, но и это еще не всё. Как в новых условиях могли бы выглядеть «оптимально цифровизованные» торговля, почтовая связь, доставка и учеба?

Читайте подробности в статье Марата Шибутова «Дивный цифровой мир надвигается, ЕАЭС необходима «большая перестройка»».