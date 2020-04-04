Кишинёв, , 11:54 — REGNUM Почетный председатель входящей в правящую коалицию Молдавии Демпартии Дмитрий Дьяков предложил в условиях эпидемии коронавируса отказаться от всенародных выборов президента и выбрать следующего главу государства в парламенте. Как передает ИА REGNUM, Дьяков напомнил, что выборы должны пройти в конце этого года, но в условиях эпидемии провести нормальную избирательную кампанию невозможно.

Поэтому он предложил вернуться к выборам президента в парламенте, как это было с 2000 по 2016 год. Альтернативой он считает перенос выборов, но считает, что лучше, чтобы президента избрали депутаты.

Действующий президент Игорь Додон ранее заявлял, что против избрания главы государства парламентом, но это было до начала эпидемии коронавируса, из-за которой в республике ввели чрезвычайное положение.

Политолог Александр Ангели в интервью NM отметил, что на будущих выборах Додон попытается переизбраться на второй срок, а его главным оппонентом считается лидер право-центристской оппозиции, экс-премьер Майя Санду.

Между тем, для избрания президента в парламенте Молдавии по системе, которая действовала до 2016 года, необходимы 61 из 101 голоса. У пропрезидентской Партии социалистов сейчас 36 мест в парламенте.