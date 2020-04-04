Москва, , 12:27 — REGNUM

«Робот не может причинить вред человечеству или своим бездействием допустить, чтобы человечеству был причинён вред». — Айзек Азимов. «Роботы и Империя»

Москва вследствие вспышки заболевания COVID-19 самоизолировалась. Жители густонаселенного мегаполиса скрываются в своих квартирах и отсиживаются на дачах, опасаясь возможного заражения вирусной инфекцией. Предстоящие долгие выходные означают для некоторых москвичей потерю средств к существованию, нахождение в замкнутом социально однообразном пространстве, невозможность полноценно заботиться о своём здоровье. Кроме того, в начале прошлой недели в СМИ подробно обсуждался вопрос ограничений на выход из дома и непосильное бремя штрафных санкций за нарушение режима самоизоляции. Нарушителей предполагалось ловить с помощью системы распознавания лиц, запущенной в столице еще летом 2019 года после нескольких протестных митингов в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Несмотря на отрицательную реакцию москвичей от скепсиса до прямого обвинения в нарушении прав человека, мэрия считает эту систему одним из самых удачных проектов за последние несколько лет и не мучается при этом вопросами этики или защиты прав граждан.

Ученые на Западе, чей опыт любят перенимать в России, не столь однозначны в оценке применения искусственного интеллекта (ИИ) для отслеживания поведения людей.

Будущее, управляемое искусственным интеллектом, часто изображается как будущее, наполненное улучшениями во всех аспектах жизни — здоровье, работе, взаимоотношениях. Но трещины в этой утопии начинают появляться, когда мы видим, как ИИ используется для наблюдения, дискриминации и причинения вреда людям. Существуют ли правовые рамки, которые могут защитить нас от темной стороны этого дивного нового мира технологий?

Распознавание лиц — отличный пример технологии под управлением искусственного интеллекта, которая начинает оказывать сильное воздействие на человека. Когда распознавание лиц используется для разблокировки смартфона, риск причинения вреда невелик, но ставки гораздо выше, когда эта технология используется для нужд полиции. В более чем дюжине стран правоохранительные органы начали использовать распознавание лиц для идентификации «подозреваемых», анализируя фотографии трёх миллиардов человек по всему миру, взятые с аккаунтов в социальных сетях. Недавно Лондонская столичная полиция использовала эту технологию для выявления 104 подозреваемых, 102 из которых оказались «ошибочно опознанными». В полицейской практике риск нарушения прав человека является крайне высокой степенью ответственности, поскольку человек может быть незаконно арестован, задержан и в конечном итоге подвергнут неправомерному судебному преследованию. Кроме того, ошибки распознавания лиц происходят в разных странах неравномерно. В западных странах эта технология гораздо точнее идентифицирует белых мужчин, чем любую другую группу, именно потому, что она обучается на наборах данных фотографий белых людей. Такое использование ИИ может привести к тому, что архаичная проблема расовой и национальной дискриминации приобретёт новые формы.

Уже сегодня некоторые страны используют данные, собранные и обработанные искусственным интеллектом и мобильными телефонами для отслеживания людей, находящихся в самоизоляции из-за вспышки коронавирусной инфекции. Неприкосновенность частной жизни и другие последствия таких мер могут быть оправданы масштабами нынешнего катаклизма, но даже в чрезвычайной ситуации права человека все равно должны быть защищены. Более того, нужно будет сделать так, чтобы крайние меры не превратились в норму и исчезли в тот момент, когда кризис начнёт затухать.

Есть мнение, что в западных странах существующие законы не могут быть применены в новом мире искусственного интеллекта. Но это миф — законы применимы как к использованию ИИ, так и в любом другом случае. Представьте себе, что исполнительный директор компании предпочитает нанимать людей определенной расы, несправедливо ставя в невыгодное положение других людей, или банк предлагает кредит более охотно мужчинам, чем женщинам. Очевидно, что это является проявлением незаконной дискриминации. Тогда почему же должно меняться право, если дискриминация происходит из-за ошибок алгоритма?

Законы, которые многие страны уже используют для защиты своих граждан, включая законы, запрещающие дискриминацию, должны применяться более строго и эффективно в контексте новых технологий. Существует большое число этических норм применения ИИ, которые предупреждают об опасности новых технологий и задают направления их развития и использования в лучшую сторону. В подготовленном Австралийской комиссией документе «О правах человека и технологиях» признается важная роль этики ИИ, но отмечается, что до настоящего времени её практическое применение было ограничено и не может заменить закон. Хотя в этом документе рассматривался вопрос о том, как конкретно Австралия должна реагировать на новые высокотехнологические вызовы, такие как ИИ, рекомендации носят довольно общий характер. Комиссия определяет практические шаги, которые должны предпринять учёные, правительство, промышленность и законодательные органы, чтобы обеспечить прозрачность ИИ при его разработке и использовании. Она также предлагает целенаправленные шаги для заполнения пробелов в законодательтве, которые были выявлены в результате беспрецедентного внедрения искусственного интеллекта и связанных с ним технологий. Например, в наших законах должно быть совершенно ясно прописано, что важные решения — от вынесения приговора по уголовным делам до решения о выдаче банковских кредитов — не могут приниматься в «черном ящике» компьютера, наделенного алгоритмами ИИ. А в тех случаях, когда риск причинения вреда особенно велик, например, при использовании ИИ полицией для распознавания лиц, комиссия предлагает ввести на территории Австралии мораторий до тех пор, пока не будут установлены надлежащие гарантии прав человека.

Предложения в документе написаны карандашом, а не чернилами и открыты для общественного обсуждения до конца этого месяца.

Искусственный интеллект предлагает человечеству множество захватывающих возможностей, но мы должны внедрять инновации во благо людей и гарантировать им пользу от того, что создаём.

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