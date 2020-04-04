Москва, , 11:35 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал немедленно подать в отставку губернаторов, у которых нет уверенности в своих силах, передает корреспондент ИА REGNUM 4 апреля.

Он призвал глав регионов и муниципалитетов в ближайшее время определиться, смогут ли они справиться с задачами, которые ставит ситуация с распространением коронавирусной инфекции.

«Если есть сомнения, то за выходные им нужно хорошо подумать, принять решения и подавать в отставку», — считает Миронов.

Граждане страны ждут от руководителей ответственности, здравого смысла и дисциплины, подчеркнул парламентарий.