Оренбург, , 11:17 — REGNUM В Оренбургской области режим обязательной самоизоляции продлят пока до 12 апреля. Об этом во время прямого эфира в Instagram сообщил губернатор Денис Паслер.

Глава регионе заявил, что сегодня, 4 апреля, намерен подписать Указ, согласно которому жесткий режим самоизоляции будет действовать с понедельника, 6 апреля, и пока до 12 апреля. Президент России дал субъектам полномочия принимать решения, согласно которым будет жить регион.

«Режим будет действовать до 12-го, а не до 30 апреля. К концу недели оценим ситуации и примем решение о продлении или не продлении», — сказал Денис Паслер и добавил, что режим обязательной самоизоляции сохраняется, поскольку нет полной картины по прибывшим из других регионов.

Губернатор подчеркнул, что по этой категории приезжих есть вопросы. Для их учета организованы дополнительные контрольные посты на въездах в область, проводится анкетирование приезжих.

Также глава Оренбургской области сообщил, что в его Указе будет прописан отраслевой принцип, какие отрасли будут работать в полном объеме. Среди таких в качестве примера он привел сельское хозяйство.

Денис Паслер еще раз напомнил оренбуржцам о важности соблюдения режима и призвал информировать медиков о прибывающих в регион из других субъектов России.

«Только соблюдение всех карантинных условий и рекомендаций врачей поможет всем нам скорее справиться с ситуацией», — подчеркнул Паслер.