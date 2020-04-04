4 апреля 2020 | Время чтения 3 мин

Можно ради красного словца не пожалеть и отца, но жертвовать объективностью ради звонкого эпитета – это разрушать себя как эксперта и переходить в ранг жёлтой прессы. Нет, не зря телеграм-канал Толкователь входит в сетку Незыгаря – нагнетать на пустом месте у него, как и у коллег по секте, получается профессионально. Не хуже, чем у Навального.

Александр Халдей, , 12:22 — REGNUM Эксперты, занятые анализом и характеристикой процессов перераспределения административного ресурса между центром и регионами, наряду с точными оценками порой делают утрированные высказывания.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

ТГ-канал «Толкователь» оценил делегирование полномочий в регионы как дефолт центральной власти с быстрой регионализацией страны. Едва ли можно с этим согласиться. Делегирование полномочий — самый главный принцип управления большими структурами, если его не будет, система парализуется.

Дефолтом можно было бы назвать ситуацию как раз обратную, если бы центральная власть промедлила с делегированием и полностью зашилась, стараясь из Кремля каждой уборщице в провинции раздавать по швабре.

Дефолт — это невозможность платить по долгам и выполнять обязательства. Когда регионы, вместо самостоятельного реагирования на местах (никто не знает ботинка лучше того, кто его носит), ждали бы указаний из центра и из-за этого пропустили волну эпидемии, вышедшей из-под контроля, как в Европе, то это был бы дефолт центральной власти, за которым точно последовала бы регионализация страны.

Но мы видим как раз обратное — регионы получили принципы для ориентира (законы и распоряжения президента и правительства), а также задания самим эти принципы применять в своей ситуации.

С полномочиями делегирована ответственность. Уже пошли первые замены губернаторов. Это не дефолт центральной власти, а как раз её способность дефолта избежать. Чтобы не стало как в Италии, Испании, Франции, Великобритании или США. Да, ЧС и МО нет, но откуда вывод, что по этой причине нет центра? В Краснодарском крае всего 17 случаев заболеваний. Это много. Но реакция адекватная цифрам.

Громкоговоритель предупреждает об ответственности за нарушение... Дарья Драй © ИА REGNUM

МЧС ездит по городам и по громкоговорителям предупреждает об опасности нарушения самоизоляции. В городах патрули Росгвардии, полиции и казаков. Улицы пусты, людей почти нет, машин мало. Организации закрыты. Зачем здесь нужен ЧС? Какое МО? К чему нагнетать ненужную панику, когда всё и так сделано по необходимому уровню и контролируется?

«Через месяц и бизнеса нет. Есть регионы, которые выкручиваются как хотят», — пишут коллеги. Это перебор. Почему нет бизнеса через месяц? Куда он денется? Разве будут разорваны связи с поставщиками и потребителями, наступит банкротство по кредитам и долгам? Всё сделано для снятия нагрузки на бизнес в период форс-мажорного простоя. Фирмы откроются после карантина, вновь наберут работников и возобновят работу, как и прежде.

Закрытое кафе Дарья Драй © ИА REGNUM

Следуя такой «логике», после Великой Отечественной войны вообще должна была быьт экономическая пустошью. Однако карточки отменили быстрей, чем в Англии. И цены начали снижать уже в 1947 году. Незнание фактуры — признак отсутствия понимания ситуации.

Да, для этого потребуется время, но его удастся быстро наверстать. Даже машина, долго простояв в гараже, заводится не сразу. Арендаторы выйдут на работу и возобновят связи с клиентами. Арендодатели получат арендную плату. Транспорт получит заказы. Банки вернутся в проведению расчётов. Никто не умрёт с голоду.

Ничего никуда не делось и не пропало. Просто временно приостановлены отношения по договорам. Но договорная база не разрушена, процесс лишь поставлен на недолгую паузу.

Доставщик еды идет по Дворцовой площади во время карантина Дарья Драй © ИА REGNUM

Кто пострадает, так это государственные фонды типа Пенсионного и ФСС, но их дыры закроет государство. По бизнесу же приняты все меры, чтобы не допустить его банкротства от вынужденного простоя, и всей нормативной базы для этого вполне хватает без ЧС.

Речь должна идти не об убытках, а об упущенной выгоде. Это экономически корректное высказывание. Пока же некоторых журналистов метафора волнует больше, чем её эконмический смысл.

Можно ради красного словца не пожалеть и отца, но жертвовать объективностью ради звонкого эпитета — это разрушать себя как эксперта и переходить в ранг жёлтой прессы. Нет, не зря телеграм-канал Толкователь входит в сетку Незыгаря — нагнетать на пустом месте у него, как и у коллег по секте, получается профессионально. Не хуже, чем у Навального.

Репутация долго зарабатывается, но быстро теряется. Взвешенность оценок — первый признак профессионала, и с хлёсткими образами всё же стоит быть поаккуратней.