Киев, 4 апреля 2020, 11:42 — REGNUM Депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» и сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Вадим Рабинович раскритиковал представителей украинской власти за поддержку санкций ЕС против Белоруссии. Об этом 3 апреля он заявил в эфире о телеканала «112 Украина».
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Политик отметил что Белоруссия является одним из самых надежных украинских союзников. И напомнил, что на текущей неделе Украина присоединилась к санкциям Европейского Союза против Белоруссии, которые были введены еще 15 лет назад.
Поддержку санкций Европейского Союза против Белоруссии Украиной Рабинович считает преступным поступком по отношению к Украине, а также — к дружбе с белорусским народом. В связи с этим депутат задается вопросом, кто сейчас и для чего совершил данный шаг. «И тишина, молчание, как будто власти нет», — подвел итог сказанному политик.
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ИА REGNUM напоминает, ранее стало известно о поддержке Украиной продления санкций Европейского Союза направленных против Белоруссии, которые ЕС ввел еще в 2004 году.
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Ранее с критикой данного политического решения выступил глава партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук.