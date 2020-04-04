Киев, , 11:42 — REGNUM Депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» и сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Вадим Рабинович раскритиковал представителей украинской власти за поддержку санкций ЕС против Белоруссии. Об этом 3 апреля он заявил в эфире о телеканала «112 Украина».

Читайте также: В Госдуме осудили поддержку Украиной санкций ЕС в отношении Белоруссии

Политик отметил что Белоруссия является одним из самых надежных украинских союзников. И напомнил, что на текущей неделе Украина присоединилась к санкциям Европейского Союза против Белоруссии, которые были введены еще 15 лет назад.

«Ну, скажите, какой мозг поразил там этих, в МИДе что сидят, какой вирус их поразил, что с ними такое?, — задался политик вопросом, — Ну, это же настоящее, открытое, взвешенное вредительство против государства Украина. Что мы сделали, для чего, можно мне узнать? Какую задницу мы лизнули для того, чтобы взять и лягнуть белорусов? Какой дегенерат это придумал на внешних рынках, объясните мне? Каким отсутствием мозгов надо обладать, чтобы такое сегодня сделать, в самый сложный период? Ну, и как они теперь будут разговаривать с Лукашенко?» — не понимает Рабинович.

Поддержку санкций Европейского Союза против Белоруссии Украиной Рабинович считает преступным поступком по отношению к Украине, а также — к дружбе с белорусским народом. В связи с этим депутат задается вопросом, кто сейчас и для чего совершил данный шаг. «И тишина, молчание, как будто власти нет», — подвел итог сказанному политик.

Читайте также: Украина поддержала санкции ЕС против Белоруссии

ИА REGNUM напоминает, ранее стало известно о поддержке Украиной продления санкций Европейского Союза направленных против Белоруссии, которые ЕС ввел еще в 2004 году.

Читайте также: Медведчук о санкциях Киева против Белоруссии: Украина упала «ниже некуда»

Ранее с критикой данного политического решения выступил глава партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук.