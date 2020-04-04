Иерусалим, , 10:50 — REGNUM Солдаты израильской армии в большом количестве собираются вместе, несмотря на ограничения, а также пренебрегают карантинной практикой после возможного воздействия патогена. Об этом сообщает The Times of Israel.

Случаи пренебрежения руководящими принципами социального дистанцирования на базах имеют место, несмотря на неоднократную общественную критику и предупреждения военного начальство. В пятницу вечером на местном телевидении появились кадры, на которых солдаты на тренировочной базе в центральной части Израиля теснятся возле столовой. Телеканал 12 сообщил также, что повар в лагере Эль-Поран сдал положительный тест на коронавирус после того, как готовил пищу для 600 солдат голыми руками в течение прошлой недели. Впоследствии только около 100 солдат были помещены в карантин, в то время как многие другие, кто вступил в контакт с поваром, этого не сделали.

Ранее на этой неделе страну обошли кадры, на которых сотни новобранцев собираются на базе в Рамат-Гане, не имея возможности поддерживать какую-либо социальную дистанцию.

Это последовало за предыдущими сообщениями в начале марта о том, что призывники и их семьи собираются в большом количестве за пределами базы, а также о том, что армия проводит крупную церемонию выпуска. Соответствующие фотографии привели к внутреннему расследованию, и командир базы получил выговор с предупреждением на случай дальнейшего невыполнения дистанционных приказов.

Армия сообщает, что к нынешнему моменту у 97 солдат был диагностирован коронавирус, и все они испытывали только легкие симптомы. Двенадцать солдат уже были признаны здоровыми.