4 апреля 2020 | Время чтения 4 мин

Станислав Стремидловский, , 09:33 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Североатлантический альянс, расширяясь экспансивно, на протяжении последних лет демонстрировал определенную растерянность и непонимание, чем ему следует заниматься, что вызвало реплику президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга НАТО». Пандемия коронавируса дает альянсу шанс получить второе дыхание. Но ему потребуется очень сильно измениться.

На днях министры иностранных дел стран-членов НАТО в режиме видеоконференции провели совещание, по итогам которого приняли совместное заявление. На сайте альянса оно опубликовано на английском, французском и русском языках, что уже, на наш взгляд, примечательно. В нем в частности говорится: «Мы, министры иностранных дел стран НАТО, встречаемся сегодня в разгар беспрецедентной пандемии, которая затрагивает всех союзников и партнеров, приводя к гибели огромного числа людей, а также к внезапному и серьезному потрясению для экономики наших стран… НАТО выполняет свою функцию. Союзники поддерживают друг друга, в том числе предоставляя медицинских специалистов, больничные койки, жизненно важное медицинское оборудование, а также передовую практику и идеи для борьбы с этой смертельной болезнью… Наша способность проводить операции и обеспечивать сдерживание и оборону от всех угроз, с которыми мы сталкиваемся, не пострадала. И сегодня мы приняли дальнейшие решения по усилению роли НАТО в преодолении нынешних и будущих проблем безопасности».

При этом альянсу приходится действовать в условиях, когда, по замечанию финляндской газеты Ilta-Sanomat, «мир встал с ног на голову: Россия помогает Америке, страдающей от коронавируса». Можно сказать и так. А можно сказать, что, напротив, мир встает с головы на ноги в ситуации, когда пандемия заставляет определить государства, в чем заключаются их истинные интересы и приоритеты, кто является настоящим союзником, а кто просто сбоку пристроился. Издание напоминает, что Россия отправила в США медицинскую технику и средства защиты. Пару недель назад Москва отправила своих военных врачей в Италию. Китай тоже предложил Италии помощь. Китай отправил необходимые препараты и технику и в другие европейские страны. И «только когда помощь начали оказывать другие сверхдержавы, Европейский союз вдруг вспомнил, что его страны-члены должны помогать друг другу. В Германию начали отправлять итальянских и французских пациентов. Швейцария тоже приняла французских больных. Эти операции не привлекли к себе столько внимания, как отправка российских войск в Италию. Правительство Италии также попросило о помощи армию США, ведь в Италии есть американские базы».

Мы сейчас это приводим не для того, чтобы начать хвалиться, кто сделал больше, кто меньше. История оценит потом, кто и как себя вел. Дело в другом: военные оказались сегодня теми, кто занял ведущую позицию на международном пандемическом фронте, а не гражданские медики или организации. Это поразительно. Ведь в условиях традиционной войны военные разных стран являются теми, кто смотрит друг на друга через прицел автомата. Но сегодня ситуация такова, что угроза общего врага создает партнерские отношения по новым линиям. И та же Италия, член НАТО, спокойно воспринимает появление у себя российских военных медиков, что не вызывает возражения у «мозга альянса». Отсюда вопрос: а что дальше? Говорят, что многие союзы умирают молодыми. Но, возможно, борьба с пандемией коронавируса заставит пересмотреть роль и функции военных альянсов. Прежде всего, НАТО. Одно из франкоязычных изданий в этой связи отмечает, что в начале кризиса не имело никакого значения происхождение вируса, был ли он рукотворным или так распорядилась природа. Но «после» это будет важно, и «восприятие и спекуляции на эту тему определят новые геостратегические альянсы поствирусного периода».

Как отмечает издание, два недавних события показали перспективу «создания нового западного альянса». Это быстрые поставки России в США «большого количества медикаментов для борьбы с вирусом и недавнее соглашение между Вашингтоном, Москвой и саудитами по контролю за ценами на нефть». Присоединение «Европы во главе с Францией к российско-американскому альянсу создаст величайшую объединенную державу, самую могущественную в истории державу». А значит нельзя исключать появления своего рода «медицинского НАТО», может быть, под другим названием, но что точно, с другими ведущими участниками, нежели сейчас в существующем альянсе. Такое «медицинское НАТО» могло бы соединить военные задачи с гуманитарными. На наш взгляд, эту идею мог бы поддержать Париж, который в лице Макрона призывает к пересмотру сути альянса, а также Берлин, который постоянно подчеркивает, сколько много он тратит в НАТО на операции гуманитарного характера. Противодействовать будут малые страны с их мелкими национальными интересами, которые неизменно надеются решать их за счет сталкивания мировых держав друг с другом. Время покажет, сможет ли и дальше хвосты вилять собаками, или ответственные за поддержание мирового порядка государства осознают свою ответственность.