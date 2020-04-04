4 апреля 2020 | Время чтения 5 мин

Андрей Маленький, , 16:07 — REGNUM В самый разгар коронавирусной эпидемии в провинции Хубэй важнейшим делом руководства всех других китайских провинций стало тыловое укрепление первичного звена здравоохранения. Этому поразилась и сообщила всему миру специальная миссия ВОЗ, вернувшаяся из командировки в КНР.

Китайские врачи из провинции Ухань Russian.news.cn

В нашей стране ранее тоже был взят курс на укрепление этой линии охраны здоровья, самой близкой к населению и болезням. Однако модернизация первичного звена здравоохранения у нас фактически стартует не ранее июля 2020 года. Почему? Потому что таков всероссийский план. Так решил Д. Медведев в его бытность премьером. Именно он установил такой порядок.

Реформы у нас объявляются всегда сверху, широкоформатно, сразу по всей стране, а не наоборот. И не тогда, когда действительно надо, когда низы уже изнемогают, а когда верх дозреет.

То, что большая часть инфраструктуры первичного звена здравоохранения создавалась более 70 лет назад, известно уже 70 лет. Она пострадала в 90-е годы, а затем дополнительно и в 2000-е годы, особенно в сельской местности. Так, число ФАПов и сельских врачебных амбулаторий сократилось почти на 16 тысяч. Начиная с 2014 года стали наконец-то пересматриваться требования к размещению инфраструктуры первичного звена здравоохранения. В 2016 году субъекты РФ разработали и приняли «дорожные карты» по достраиванию первичного звена. В 2019 году выяснилось: всё, что было сделано, не так и не туда. Напрасно. В общей сложности за всю постсоветскую историю как минимум дважды на высшем государственном уровне подходили к вопросу улучшения ситуации в первичном звене здравоохранения. Вливали сверхприличные деньги, но всё ушло как в песок.

Теперь заявлена третья попытка. Губернаторы должны направить в Министерство здравоохранения Российской Федерации (на бумажном носителе и в электронном виде) схемы размещения объектов здравоохранения, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь населению, а также центральных районных и районных больниц, паспорта медицинских организаций, планируемых к участию в региональных программах с привязкой к кадровой укомплектованности, для их согласования.

Медицинские работники в защитных костюмах в московской больнице Mos.ru

Минздрав в течение пяти рабочих дней обязан направить все поступившие документы на бумажном и электронном носителе членам межведомственной рабочей группы по проведению экспертизы для оценки. Члены группы в течение 15 рабочих дней проводят аудит и сообщают Минздраву о согласовании предложений регионов или рекомендации по доработке проектов. Министерство в течение трех рабочих дней после получения мнения всех членов группы возвращает документы в регионы. Субъекты РФ в течение 15 рабочих дней дорабатывает схемы размещения и паспорта медицинских организаций и повторно направляют их в Москву.

Начинается второй этап рассмотрения региональных программ. В той же технологии, в том же темпе, в том же временном графике. Третий же этап начнется уже после 1 июня 2020 года, когда согласованные проекты всех региональных программ Минздравом будут переданы для одобрения в проектный комитет по национальному проекту «Здравоохранение».

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Иначе нельзя. Иначе регионы денег не получат. Ни в Госдуме, ни в Совете Федерации — никому даже в голову не пришло задать новому министру здравоохранения страны вопрос о том, почему с его приходом программу модернизации в конкретном регионе нельзя запустить сразу же после аудита конкретного региона. Ведь так или иначе, но на самом верху, в проектном комитете нацпроекта «Здравоохранение» не будут пристально рассматривать каждый отдельно взятый регион. Посмотрят программу целиком и наложат резолюцию. Если же главная цель программы — перераспределить бюджетные деньги, выделенные под модернизацию первички федеральным бюджетом на 2020 год, и передать их субъектам Российской Федерации для покупки недостающего оборудования действующим медучреждениям, то ведь это — сугубо бухгалтерская операция. Большого ума не надо, чтобы сличить типовой табель оснащенности диагностическим и другим оборудованием с фактическими данными. Без перепроверки с выездом на место. Чтобы время не терять и поддержать передний край обороны населения от болезней в виде центральных районных больниц. Их всего 2 тысячи. И параллельно разрабатывать в субъектах Российской Федерации оптимальные схемы размещения объектов здравоохранения, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь населению, формировать оптимальную организационную и штатную численность медицинских работников.

Однако такого варианта даже не разрабатывалось. Нам же надо обязательно устроить масс-старт, перерезать ленточку и запустить многоцелевую установку. Одним махом семерых побивахом: и то, и другое, и третье, и сороковое. Дооснастить оборудованием, решить кадровые проблемы и еще много чего, включая строительство автодорог. В конечном итоге создать вертикально-интегрированную систему: подключить ЦРБ, ФАПы и амбулатории к единой сети, чтобы передача цифровых данных позволила формировать электронную историю болезни, проводить консультации врача с применением телемедицинских технологий. Таким образом, считает министр М. Мурашко, врач в своей текучке не забудет запланировать повторный прием, отследить курс назначенного лечения, получит возможность проведения консультации с вышестоящей медорганизацией.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко Kremlin.ru

Коронавирусное время требует внести срочные изменения в размеренный ритм министерской жизни. Так теперь паять нельзя. Даже поправки к Конституции были сформатированы в короткий отрезок времени. Эти поправки, к слову говоря, хотя и не приобретшие окончательную правовую форму, придают другой смысл всем государственным управленческим поступкам. Они требуют от высших органов государственного управления здравоохранением слаженности и исполнительности по всей мыслимой вертикали структуры охраны здоровья населения. Завершая или начиная, что лучше, эту вертикаль уровнем центральных районных больниц, которых в стране, повторю, всего две тысячи. Кто в системе управления так с дуба рухнул, что, например, Бологовская центральная больница в Тверской области разместила баннер «Осторожно! Коронавирус!», под ним же поместила объявление: «Дорогие друзья! Приглашаем вас на профилактический осмотр и диспансеризацию!» При этом для острастки призывают нажать на картинку COVID-19 и получить стресс о всероссийской критической ситуации на сайте «Стропкоронавирус.РФ». А затем, чтобы нейтрализовать этот стресс, призывают: прохождение профилактического осмотра и диспансеризации займет у вас всего несколько часов!

Никакого значения для организаторов первичного здравоохранения, оказывается, не имеет распоряжение правительства РФ — в целях обеспечения охраны здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории России приостановить проведение всероссийской диспансеризации взрослого населения Российской Федерации. Данное распоряжение действует до особого распоряжения правительства Российской Федерации. Никакая вертикаль не поможет там, где отсутствует здравый смысл, с какого бы конца ни рассматривать эту вертикаль. Как обстоят другие дела в этой и других центральных районных больницах той же Тверской области? Посмотрим.