Ярославль, , 08:10 — REGNUM Заседание муниципалитета города Ярославля, запланированное на 8 апреля, перенесено. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Муниципалитет Ярославля City-yaroslavl.ru

Точная дата нового заседания пока неизвестна, ориентировочно оно состоится 15 апреля. В связи с этим переносятся и заседания постоянных комиссий и совета муниципалитета, запланированные на 6 апреля.

Причиной переноса стала ситуация с распространением коронавирусной инфекции.

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