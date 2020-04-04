Ярославль, 4 апреля 2020, 08:10 — REGNUM Заседание муниципалитета города Ярославля, запланированное на 8 апреля, перенесено. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Точная дата нового заседания пока неизвестна, ориентировочно оно состоится 15 апреля. В связи с этим переносятся и заседания постоянных комиссий и совета муниципалитета, запланированные на 6 апреля.
Причиной переноса стала ситуация с распространением коронавирусной инфекции.
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