Москва, , 07:55 — REGNUM Последние три из 11 запланированных военно-транспортных самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации воздушно-космических сил России вылетели сегодня, 4 апреля, в Сербию для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России.

Военно-транспортные самолеты ВКС РФ направляются на аэродром «Батайница». который расположен в 20 километрах от Белграда. Эти 11 самолетов перебросили в Сербию 87 военных вирусологов и медиков. а также технику и специальное оборудование.

Напомним, что оказать помощь Сербии в борьбе с коронавирусной инфекцией поручил президент России Владимир Путин.

Россия также оказывает помощь Италии, где ситуация с коронавирусной инфекцией наиболее тяжелая.