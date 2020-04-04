Нур-Султан, , 07:39 — REGNUM Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев хорошо себя чувствует и продолжает работу, несмотря на введённый в стране карантин, заявил 4 апреля его пресс-секретарь Айдос Укибай. Об этом сообщает агентство «Казинформ».

"Все это (сообщения об ухудшении здоровья) — провокация и ложь. Хочу заверить всех, что Нурсултан Назарбаев находится в полном здравии», — сказал Укибай.

По его словам, слухи об ухудшении самочувствии бывшего президента являются ничем иным, как попытками дестабилизировать обстановку в Казахстане.

Ранее пресс-служба Назарбаева сообщила о его телефонных переговорах с главами администраций в связи с распространением коронавируса. Сообщение было проиллюстрировано фотографией, давшей основание заявить о его плохом состоянии здоровья.

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