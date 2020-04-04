Амстердам, , 07:37 — REGNUM В нижней палате парламента Нидерландов считают, что правительство должно ограничить число законопроектов, которые оно считает срочными. Вспышка коронавируса нарушила работу палату. Поэтому председатель палаты Хадиджа Ариб попросила правительство уточнить, какие законопроекты являются приоритетными и должны быть рассмотрены как можно скорее.

В ответ правительство предложило список из 84 законопроектов которые предлагается рассмотреть в течении двух месяцев или до лета.

Ариб 3 апреля направила письмо в правительство, в котором она пишет, что министры слишком вольно обошлись с её просьбой. Она указала на то, что в настоящее время возможности палаты обсуждать законопроекты ограничены.