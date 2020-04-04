4 апреля 2020 | Время чтения 4 мин

Президент США Дональд Трамп дал понять, что в руководстве Ирана есть силы, готовые к диалогу с Вашингтоном. Помимо того, он обозначил, что не во всем согласен с госсекретарем Майком Помпео, который резко негативно относится к Тегерану. За всем этим что-то стоит. Но что?

Станислав Тарасов, , 07:20 — REGNUM



Президент США Дональд Трамп выступит с интригующим заявлением, адресованным руководству Ирана. «Нам надо поговорить с ними. Думаю, мы можем договориться с Ираном очень быстро, — отметил Трамп. — Все, что нужно сделать, это созвониться. Я просто думаю, что они гордые люди и их руководство гордое. Гордое, как все мы». И добавил: «Все, что им надо сделать, это позвонить. Или попросить кого-то позвонить. Есть разные каналы, по которым можно работать очень легко». В этой связи CNN сообщил, что чиновники Белого дома передали через швейцарских посредников номер телефона для прямой связи с Трампом и что его «намерения в этом вопросе искренни».

Сначала о фразе Трампа, адресованной Ирану, «все, что им надо сделать, это позвонить». Такой ход Белый дом использовал в августе 2019 года, когда официальный представитель Госдепартамента заявлял, что «если лидеры Ирана хотят переговоров с США, то президент Дональд Трамп ждет звонка от них». Связано это было с обострением ситуации и в районе Персидского залива, где произошли инциденты с торговыми судами. Вашингтон грозился «нанести авиационный удар возмездия». Тогда Иран отказался инициировать прямые переговоры с США. О звонке из Тегерана в Вашингтоне вновь заговорили в начале апреля нынешнего года, когда в американских СМИ был осуществлен информационный вброс о том, что иранцы или проиранские формирования готовятся нанести удары по американским военным объектам в Ираке. Трамп вновь предложил начать переговоры хотя бы по телефону. Иран продолжал придерживаться известной позиции: главным условием диалога с США является снятие санкций, а в Вашингтоне полагают, что такой шаг должен стать логичным следствием переговоров, а не предварительным условием их начала.

Если мыслить по аналогии, то нынешняя попытка Трампа задействовать «телефонную дипломатию» тоже должна быть связана с определенными событиями. Накануне он заявил, что располагает информацией, что «Иран что-то готовит в Ираке». Похоже, что Трамп опасается, что Иран проведет в Ираке — в очень «неудобный момент для Белого дома» — акцию возмездия за убийство в начале января командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.

Теперь о фразе Трампа, что если Тегеран сам не позвонит, то ему «следует попросить кого-то об этом». Но кого? На наш взгляд, такую миссию мог бы взять на себя президент Франции Эммануэль Макрон. Осенью прошлого года он, заручившись поддержкой Тегерана, пытался на полях саммита G7 в Биаррице выступить посредником между Вашингтоном и Тегераном. Он предполагал не только возможность продажи Ираном около 700 тысяч баррелей нефти в сутки, но и кредит в размере порядка 15 млрд долларов, который можно предоставить Тегерану в обмен на возвращение к выполнению всех обязательств по ядерной сделке и, возможно, еще ряда других условий. Тогда же по приглашению французской стороны в Биарриц прибыл глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, которому готовили встречу с американцами. По имеющейся информации, эту комбинацию сломал государственный секретарь США Майк Помпео. Но взвалит ли на сей раз такую работу на себя Макрон? Если да, то он должен заручиться определенными полномочиями со стороны Тегерана и соответствующими гарантиями со стороны Трампа, чтобы вновь не оказаться в когорте дипломатических неудачников.

Так мы выходим на некоторую интригу. Трамп говорит, что «есть разные каналы, по которым можно работать очень легко». Они действительно есть. ВВС сообщило, что после убийства Сулеймани между Вашингтоном и Тегеран активно работал так называемый «швейцарский канал», по которому дипломаты Швейцарии, которые представляют интересы США в Иране, и иранская стороны обменивались сообщениями. Тогда почему Трамп не использует эти возможности, которые позволяют ему негласно оговаривать условия возобновления диалога с Тегераном при сохранении каждой из сторон «политического лица», почему он выходит в публичное пространство, понимая, что даже если в руководстве Ирана и есть силы, готовые к нормализации отношений с США, сделать что-либо при существующих обстоятельствах они не в состоянии?

Похоже, Трамп проводит целенаправленную пиар-акцию. Он дает понять, что в руководстве Ирана есть такие, кто может быть не согласен с проводимой Тегераном политикой в Ираке, но в условиях пандемии коронавируса они готовы к диалогу с США. Кстати, американцы даже предлагали Ирану гуманитарную помощь в борьбе с эпидемией, но там ее отвергли. Помимо этого, Трамп обозначает, что не во всем согласен с госсекретарем Помпео, который резко негативно относится к Тегерану, и в публичном пространстве предлагает организацию прямого канала общения лидеров США и Ирана в обход традиционной дипломатии. За всем этим что-то стоит. Но что?