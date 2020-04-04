Эр-Рияд, 4 апреля 2020, 05:04 — REGNUM Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд опроверг сообщения в прессе о стремлении королевства подорвать сланцевую добычу нефти. Он прокомментировал ситуацию 4 апреля на своей странице в Twitter.
«Приписываемое президенту России Владимиру Путину сообщение одного из СМИ, где одной из причин снижения цен на нефть является выход королевства из соглашения ОПЕК+ и желание королевства избавиться от производителей сланцевой нефти, не соответствует действительности», — сообщил министр.
Он добавил, что Саудовская Аравия добивалась большего сокращения добычи и достижению баланса на нефтяном рынке, в то время как Россия стремилась удерживать низкие цены для воздействия на сланцевую нефтедобычу.
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