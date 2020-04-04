Каракас, , 04:46 — REGNUM Власти Венесуэлы готовы оказать помощь Колумбии в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро в ходе выступления в Каракасе.

Он заявил, что Венесуэла готова передать в Колумбии две машины для проведения тестов на выявление коронавируса нового типа. По его словам, сейчас Колумбия располагает лишь одной такой машиной.

«Несмотря на все, что Иван Дуке делает против Венесуэлы, правительство Боливарианской Республики отправляет эти две машины братскому народу Колумбии», — заявил Мадуро.

При этом он подчеркнул, что готов помогать колумбийскому народу, несмотря на ненависть президента Колумбии Ивана Дуке к венесуэльскому лидеру.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в Венесуэле подтверждено 19 смертельных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Отмечалось, что в венесуэльских больницах находятся 146 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19.

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