Москва, , 03:24 — REGNUM Партия материалов для проведения 10 тыс. исследований на коронавирус отправлена из России в Белоруссию, сообщил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев в эфире телеканала «Россия-24».

"Принято решение о направлении 10 тысяч диагностических систем, точнее, диагностического материала, который обеспечит проведение почти 10 тысяч исследований», — сказал российский дипломат.

По его словам, груз отправлен по решению премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Груз будет доставлен в Минск 4 апреля днём.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация с пандемией коронавирусной инфекции в его стране не хуже, чем в России.

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