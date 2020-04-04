Вашингтон, , 03:08 — REGNUM Президентские выборы в США состоятся по плану — 3 ноября 2020 года, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме.

«Всеобщие выборы пройдут 3 ноября», — заявил он.

При этом Трамп категорически исключил возможность проведения голосования удаленно — по почте.

«Нет. Потому что многие жульничают с голосованием по почте. Люди должны на участки и предъявить удостоверение личности», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля Демократическая партия США перенесла общенациональный партийный съезд из-за пандемии коронавируса нового типа. Съезд должен был состояться в середине июля, однако его перенесли на 17 августа.

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