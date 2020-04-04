Вашингтон, , 02:25 — REGNUM Россия и Саудовская Аравия способны уладить ситуацию на мировом нефтяном рынке, заявил 3 марта журналистам президент США Дональд Трамп.

По его словам, у него состоялись переговоры с президентом России Владимиром Путиным и с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, которые позволяют сделать оптимистичный вывод о разрешении кризиса.

«У них (России и Саудовской Аравии — ред.) была конкуренция, — объяснил американский лидер. — Посмотрим, как все это уладится. Считаю, что всё прекрасно уладится».

Он добавил также, что в связи с падением мировых цен на нефть США аккумулировали «огромный избыточный объем нефти и газа», и потребуется много времени, чтобы «избавиться от неё».

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