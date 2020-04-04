Приштина, , 00:16 — REGNUM Исполняющий обязанности премьер-министра Косово Альбин Курти назначил своими политическим советниками лидеров сербской оппозиции в крае — Ненада Рашича и Александра Станковича.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Рашич также занял пост главы управления по делам муниципалитетов.

Ненад Рашич возглавляет Сербскую прогрессивную партию в Косово и является политическим оппонентом ориентированной на Белград организации косовских сербов «Сербский список».

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Напомним, как Курти так и Рашич называют «Сербский список» инструментом давления Сербии на местное сербское население.

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